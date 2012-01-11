У Росії у 90% чоловіків виявлено еректильну дисфункцію

Група російських вчених під керівництвом головного уролога Міністерства охорони здоров я та соціального розвитку Росії професора Дмитра Пушкаря вирішила з`ясувати в ході піврічного дослідження, як справи щодо сексуальної функцієї у громадян Росії чоловічої статі, пише "Російська Газета".

За словами Пушкаря, до недавнього часу таких даних у лікарів не було і урологам доводилося користуватися інформацією, зібраною в інших країнах. В ході анонімного опитування брали участь чоловіки, які практично не скаржаться на здоров`я і, відповідно, не звертаються до фахівців, повідомляє Меддейлі.

У число респондентів увійшли жителі Центрального округу, Сибіру, ​​Південного і Північного регіонів, Поволжя та Уралу у віці 20-75 років. В результаті відхилення від норми в еректильній функції були виявлені в 90% випадків. Притому, чоловіки, які мали проблеми, не вважали зафіксовану симптоматику тривожною.

У 50% респондентів порушення ерекції були у віці до 45 років. А 37% у віці 45-60 років зовсім відмовилися від статевого життя. Як відзначає Пушкар, приблизно в 70% випадків це відбувається з ініціативи чоловіка. 26% перекладають провину на партнерку, і лише 4% вважають, що винні обидва партнера.

Дослідники проаналізували, які шкідливі звички мали чоловіки, що страждали від еректильної дисфункції. Так, регулярно випивали 63% чоловіків, близько 50% курили, 26% страждали від хронічного стресу, 20% - від невмотивованої утоми, а одна третина - від артеріальної гіпертензії. Притому, понад 50% чоловіків молодше 60 років мали зайву вагу, приблизно 70% скаржилися на вікові зміни. У 20% фіксувалася депресія.

Треба сказати, що стосується сечовипускання, то нормою могли похвалитися лише 37% респондентів. Примітно: найгірші показники відзначалися у жителів центральної частини Росії. Однак і в Південному регіоні, і на Уралі, і в Сибіру, ​​Поволжя статистика не обнадіює.