Мед - не лише ласощі, а й корисні ліки

У природі немає кориснішого і універсальнішого продукту, ніж мед. Але, крім цих лікувальних ласощів, у медицині широко використовуються й інші апіпродукти ("бджолині продукти"), які нічим не поступаються, а іноді й перевершують свого знаменитого родича.

Що містить. Його хімічний склад досить складний і різноманітний. У ньому міститься більше 300 різних корисних речовин: вуглеводів, органічних кислот і їх солей, вітаміни (особливо групи В), більше 30 мікроелементів і ще близько 70 найменувань речовин, завдяки яким мед прирівнюється за складом і корисністю лише до кров`яної плазми.

При яких захворюваннях допомагає - при анемії;

- зниженому імунітеті;

- захворюваннях шкіри (рани, екзема, дерматити);

- туберкульозі;

- хворобах серця;

- захворюваннях шлунково-кишкового тракту;

- хворобах печінки;

- кашлі і захворюваннях горла;

- гінекологічних проблемах.

Протипоказання. Мед не варто вживати людям, у яких індивідуальна нестерпність продукту.

Деякі лікарі не радять вживати мед дітям до півтора року, оскільки це може викликати сильну алергічну реакцію.

Для того, щоб підтримувати себе в тонусі, досить з`їдати на добу 120 г меду, це 3—4 ст. л.

При безсонні варто випити увечері теплого молока з ложкою меду.

Якщо ж страждаєте запорами, випийте вранці натщесерце теплої води зі столовою ложкою меду.

При гастриті пийте чай з ромашкою з додаванням декількох столових ложок меду.

Для лікування вугрів: 1 великий огірок дрібно натріть на терку, залийте кип`ятком і дайте настоятись. Додайте 1 ст. л. меду. Протирайте уражені місця 3 рази на день.

ЯКИЙ МЕД КРАЩИЙ? Варто знати, що в темних сортах меду (гречаному і лісовому) більше мікроелементів і заліза, тому вони корисні людям, які страждають анемією.

Світлі сорти меду легше засвоюються і надають мінімальне навантаження на підшлункову залозу. Серед них найкраще засвоюється — акацієвий мед.

Липовий мед – класичні ліки при простудних захворюваннях, хворобах верхніх дихальних шляхів: він має хороший потогінний і заспокійливий ефект.

Найкориснішим вважається поліфлерний мед, який містить нектар із багатьох квітів. Він називається за місцем його збору (лісовий мед, карпатський мед, лугове різнотрав`я).

ЗАХИСТИТЬ ІМУНІТЕТ СОЛОДКИЙ "ЗЕМЛЯК" Є така теорія, згідно якої, найкориснішим і лікувальним для людини буде мед, який зібраний в тій місцевості, де вона живе. Річ у тому, що мед робиться з нектару рослин, а вони, щоб вижити, пристосовуються до біологічних і кліматичних умов місцевості. Бджоли ж після обробки нектару роблять продукт, який володіє могутніми захисними властивостями перш за все для людей, що живуть на тій же території, що і квіти. Так, якщо ви проживаєте в степовій зоні, вас оточує особлива мікрофлора, проти якої у вас є імунітет, і якщо він з якоїсь причини слабшав, то мед-«земляк» допоможе відновити вашу імунну систему.

Бджолине обніжки (квітковий пилок) – вони чіпляються на лапки бджоли, коли вона збирає з квітів мед. Можна навіть побачити, як бджоли повертаються у вулик в таких «штанцях» з пилку. Удома вони складають обніжки в осередки стільників, утрамбовують ферментами слини і заливають медом. За деякий час з неї виходить «перга».

Обніжки містять статеві клітки рослин, які корисні для людини, в ній велика кількість вітамінів, найважливіших мікроелементів і біологічно активних речовин. Це хороший імуностимулятор і абсорбент. Завдяки вітаміну Р, добре впливає на стан шкіри. Володіє загальнотонізуючим ефектом.

- при захворюваннях шлунково-кишкового тракту;

- захворюваннях печінки;

- атеросклерозі;

- недокрів`ї;

- поганому апетиті;

- неврозах і депресивних станах;

- подагрі.

Не варто вживати перед сном, оскільки вони володіють збудливим ефектом.

В порівнянні з пергою і медом, вона більш аллергенна, тому що це напівфабрикат, який бджоли ще не «довели до розуму».

Як вживати. По 2 ч. л. 2. р. в день (вранці і вдень) — для профілактики захворювань, загальнооздоровчого ефекту; для лікування доза збільшується до 2 ст. л.

МЕДОВІ ПРОДУКТИ Перга, її ще називають бджолиний хліб, виходить після «дозрівання» з бджолиних обніжок. Це унікальний продукт, який бджоли використовують для свого харчування зимою. За поживністю і корисним властивостям, він набагато кращий, ніж обніжки.

Що містить. Крім статевих клітин рослин, у перзі є кисломолочні бактерії, які корисні для шлунку. У ній містяться всі вітаміни, амінокислоти, мікроелементи і ферменти. Вона збільшує вміст гемоглобіну і еритроцитів у крові. Перга не алергенна, і її можуть вживати навіть найменші діти. Володіє прекрасними тонізуючими і омолоджуючими властивостями.

При яких захворюваннях допомагає - при дисбактеріозі;

- злоякісних і доброякісних пухлинах;

- анемії і захворюваннях крові;

- втомі, депресії, неврозах;

- при гострих вірусних захворюваннях;

- при простудних захворюваннях;

- при туберкульозі.

Протипоказання. Після її вживання може бути важкість у шлунку, тому пергу краще вживати після їжі. Передозування може викликати гіпервітаміноз, пошкодити внутрішнім органам: печінці, ниркам, селезінці.

Як вживати: після їжі, строго за часом: 10 г на добу для профілактики, для лікування — 30 г на добу, розбивши на 2-3 прийоми.

Прополіс – бджолиний клей, який бджоли використовують, як будівельний матеріал і дезинфектор у вулику.

Протипоказання. Володіє високим антивірусним і антибактеріальним ефектом, ранозагоювальною дією. Прополіс згубно діє на деякі види грибків, і дуже позитивно впливає на захисні сили організму.

При яких захворюваннях допомагає

- при геморої;

- гінекологічних захворюваннях;

- імунодефіциті;

- виразковій хворобі шлунку;

- простатитах і аденомі передміхурової залози;

- стоматитах;

- захворюваннях нирок;

- гельмінтозах.

ВУЛИК-ІНГАЛЯТОРІЙ Завдяки тому, що у вуликах дуже багато прополісу, який все дезинфікує, людині дихати таким повітрям дуже корисно. Тому в деяких апіклініках є навіть своєрідні вулики-інгалятори, коли пацієнти вдихають повітря з вуликів. Особливо такі інгаляції корисні при захворюваннях верхніх дихальних шляхів.

Маткове і трутневе молочко – унікальний продукт, яким бджоли забезпечують яєчко матки або трутня. Відповідно, в матковому молочку більше жіночих, а в трутневі — чоловічих гормонів.

Що містить. Високобілковий продукт, до складу якого входять 9 найважливіших амінокислот, вся група вітаміну В, вітамін Е і жирні кислоти. Молочко володіє онкопротекторним ефектом, тому його бажано їсти для профілактики онкозахворювань, а також тим, хто вже хворий на рак.

Також цей апипродукт сприяє нормалізації ендокринного статусу, нормалізує процеси обміну речовин, сприяє схудненню, підвищує імунітет. Ще "бонуси" — молочко покращує зір, пам`ять і апетит.

При яких захворюваннях допомагає - при гіпогалактії (недостатність материнського молока);

- захворюваннях серцево-судинної системи;

- захворюваннях шлунково-кишкового тракту;

- туберкульозі;

- гіпертонічній хворобі;

- діабеті;

- гінекологічних захворюваннях;

- чоловічому безсиллі.

При яких захворюваннях допомагає. При алергії на продукти бджільництва, гострих інфекційних захворюваннях, захворюваннях надниркових. Не можна вживати увечері, тому що потім можуть виникнути проблеми із засинанням.

Як вживати: Раз в день покласти під язик 40 міліграм маткового або трутневого молочка (кулька величиною з горошинку запашного перцю). У аптеках маткове молочко продається в пігулках з назвою «Апілак»

Бджолина отрута – це натуральний захисний засіб, яким бджоли захищають свою сім`ю і себе від ворогів.

Що містить. До її складу входять 9 білкових речовин, різні пептиди, 18 амінокислот, гістамін, жирові речовини і стеарин, вуглеводи, більше десяти мікроелементів. Вона підвищує імунітет, перешкоджає тромбоутворенню, добре знеболює. Бджолина отрута входить до складу багатьох масажних кремів, які допомагають при артритах.

При яких захворюваннях допомагає - при гінекологічних захворюваннях;

- запальних процесах;

- хворобах суглобів;

- високій температурі;

- остеохондрозі;

- головних і зубних болях.

Протипоказання. Якщо в організм одночасно потрапляє велика доза бджолиної отрути, то може виникнути сильне отруєння, аж до смертельного результату (смертельною вважається доза 500 одночасних жалень), 200-300 викликають важке отруєння (пронос, озноб, болі в області серця, блювота, непритомність, параліч) і якщо вчасно не надати допомогу, то може наступити смерть від зупинки дихання.

Як вживати: При захворюваннях суглобів бажано використовувати масажні креми з бджолиною отрутою. А ось лікувати бджолиною отрутою може тільки фахівець.

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