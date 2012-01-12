7 причин з'їсти ківі

Цей маленький смачний фрукт допоможе зміцнити імунітет, а також стати стрункішою, красивішою та молодшою. На арені ‑ ківі!

Чому корисно їсти ківі

1. Ківі багатий на вітамін С, що зміцнює стінки кровоносних судин, знижує ризик крововиливів і нормалізує тиск.

Цікаво, що за вмістом вітаміну С один ківі дорівнює двом апельсинам.

З`їдай по одному ківі на день - і дефіцит вітаміну С тобі не загрожує!

2. Ківі захищає від застуди та грипу. Для імунної системи цей фрукт - знахідка. У ківі міститься велика кількість органічних кислот, а також вітаміну С, що підвищують опірність організму до різних інфекцій. Крім того, ківі допомагають легше перенести застудні захворювання і прискорюють одужання.

3. Ківі проти стресу! Цей тропічний фрукт містить антистресовий мінерал - магній, який чудово знімає м`язові спазми і напруження, забезпечуючи відпочинок і спокій усьому організму.

Перекус свіжими ківі допоможе тобі відновити сили, оговтатися від стресу, а також захистить від тривожних думок і переживань.

4. Геть набряки та проблеми з жовчним міхуром. У соку ківі містяться органічні кислоти, які посилюють жовчо- і сечовиділення, допомагають виводити зайву рідину з організму. Внеси ківі в свій денний раціон, щоб попередити набряки і застій жовчі в організмі.

5. Ківі налагодить роботу кишечника. Ківі багатий на цінні пектинові речовини, що допомагають вивести шлаки і токсини з організму, нормалізують роботу кишечника, слугують профілактикою закрепів.

6. Ківі допоможе схуднути. Цей фрукт просто знахідка для тих, хто мріє схуднути. Ківі допомагає організму впоратися з перетравлюванням їжі, як білкової, так і жирної. А також сприяє очищенню організму, виводячи шлаки. Розвантажувальний день на ківі – те, що треба, для стрункої фігури та здорового кольору обличчя.

7. Зміцнює серце. Вітаміни та корисні речовини, що містяться в ківі, благотворно діють на серце. Свіжі ківі в щоденному раціоні слугують хорошою профілактикою серцево-судинних захворювань, особливо атеросклерозу.

lady.tochka.net