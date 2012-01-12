Москвич 80 років жив з кулею в голові

Московські лікарі виявили в порожнині черепа 85-річного інженера кулю, яка провела там 80 років.

Як передає Медпортал.ру, звіт про цей клінічний випадок вони опублікували в New England Journal of Medicine. Немолодий чоловік поступив в клініку Російського кардіологічного науково-виробничого комплексу МОЗ РФ з приводу захворювання серця. Він розповів, що у віці трьох років одержав вогнепальну рану – старший брат випадково вистрілив з пістолета йому під ніс.

Тоді хлопчик на декілька годин знепритомнів, проте потім опам`ятався. Лікарі, до яких він звернувся, вирішили не проводити хірургічну ревізію рани з побоювань, що ризик в цьому випадку перевищить потенційну користь.

Після одужання ніяких фізичних і психічних порушень у потерпілого не спостерігалося. Він виріс, вивчився на інженера і займався створенням балістичних ракет, за що удостоївся Державної премії СРСР. Поранення навіть не привело до косметичного дефекту – форма носа пацієнта така, що він приховує шрам.

Проте, співробітники кардіоцентру доктор наук Марат Єжов, науковий співробітник відділу проблем атеросклерозу Інституту клінічної кардіології і ординатор цього відділу Майя Сафарова вирішили перестрахуватися і призначили чоловікові комп`ютерну томографію голови. Дослідження показало, що у нього у ділянці великого отвору потиличної кістки знаходиться куля. При цьому чужорідне тіло не тиснуло на життєво важливі органи і не викликало небезпечних змін в навколишніх тканинах.

Враховуючи украй низький ризик, пов`язаний із знаходженням кулі в порожнині черепа, і літній вік пацієнта, лікарі визнали видалення чужорідного предмету недоцільним. Вони лише попередили чоловіка, що магнітно-резонансна томографія голови йому протипоказана, оскільки сильне магнітне поле томографа може змістити кулю.

focus.ua