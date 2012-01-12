Китайцям пропонують орендувати один одного
09:56, 12 січня 2012Зарубіжні новини
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Вартість може сягати $1400
Напередодні Нового року, який в Китаї відзначається за місячним календарем 23 січня, спеціальні фірми пропонують одиноким китайцям орендувати друга для спільного святкування, передає proximainform.
Вартість оренди друга або подруги залежить від терміну і спектра послуг і може досягати позначки в 1400 доларів.
Від орендованої людини очікується спільна участь у застіллях і розмовах, походи в кіно і т. д. Більш висока плата передбачається за рукостискання, обійми та поцілунки. Відзначається, що сексуальні послуги орендарям не надаються.
Нагадаємо, раніше влада Китаю заборонила жителям країни дивитися реаліті-шоу. Такі передачі чиновники визнали «надто розважальними».
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