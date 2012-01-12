4 ефективні способи підбадьоритися, якщо засинаєш на роботі

Вранці мозок готовий до інтелектуального штурму. Але між 15 і 17 годинами ви відчуваєте занепад сил і вирішуєте випити кави, пише msn. Спробуйте інші способи підбадьоритися!

Вправи

Втома може бути викликана сидінням у замкнутому приміщенні. Щоб заповнити нестачу кисню, зробіть наступне. Сидячи за столом, випряміть спину, зігніть руки в ліктях, кисті стисніть в кулак. Втягніть повітря носом, енергійно підніміть руки вгору, розкриваючи кисті, і видихніть через рот.

Напій з гуараною

Одне зерно гуарани може містити в 4 рази більше кофеїну, ніж кавове зерно. Один енергетичний напій з гуараною додає більше бадьорості, ніж чашка еспрессо. Цю рослину також додають в чай, а його екстракт використовується в спортивному харчуванні.

Жменя сухофруктів

Щоб енергії вистачило до вечора, потрібен легкий і смачний полудень. Замість солодощів з`їжте, наприклад, жменю кураги. Цукор, який містять плоди, швидко проникне в кров і активує запас внутрішніх сил. До того ж, клітковина сухофруктів, забезпечить відчуття ситості до вечері.

Шипучий вітамін

Щоб активізувати розумову активність, розчиніть в склянці води таблетку шипучого мультивітаміну або вітаміну С. Це поверне вам здатність концентруватися, зніме відчуття втоми. Вітаміни в такому вигляді швидко засвоюються, тонізуючий ефект ви відчуєте вже через 15-20 хвилин!