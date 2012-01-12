7 порад, як лікувати ПМС.

Передменструальний синдром, або ПМС, негативно позначається на твоєму самопочутті? Наш експерт – Наталя Іванівна Іваненко, гінеколог однієї з київських клінік, розповість, як впоратися з ПМС.

Що таке ПМС

Місячний цикл у середньому триває 28 днів. Відлік триває з першого дня менструації. Половина циклу – "спокійна", а в його кінці спостерігається ПМС (за 7-10 днів до початку місячних).

Ознаки ПМС

Найпоширеніші ознаки ПМС: головний біль, перепади настрою, сонливість, швидка стомлюваність, роздратованість, плаксивість, посилення апетиту, неспокійний сон, апатія, капризи в їжі, здуття живота, збільшення ваги, біль у суглобах.

Це відбувається тому, що в другій половині циклу починає зростати рівень жіночого гормону – прогестерону. Одночасно падає рівень серотоніну й ендорфіну, які відповідають за хороший настрій і самопочуття.

Якщо з жодним із цих симптомів ти не знайома, схоже, в тебе немає ПМС. Вважай, що тобі пощастило. Але за статистикою, більш 95% дівчат і жінок страждають від ПМС.

Як позбутися ПМС

ПМС підступає? Дій!

1. Викресли сіль із раціону, бо вона затримує рідину в організмі, провокуючи набряки.

2. Їж невеликими порціями 4-5 разів на день. Це допоможе усунути проблеми зі шлунком.

3. Внеси в раціон більше овочів і фруктів. Це допоможе прискорити обмін речовин, вивести шлаки та зайву рідину з організму. Так ти захистишся від здуття живота й проблем із кишечником.

4. Вітаміни групи В. Вони потрібні тобі, щоб зміцнити нервову систему. Вітаміни групи В містяться в хлібі з борошна грубого млива, кашах, макаронах із твердих сортів пшениці. Також важливо, щоб у твоєму меню був нежирний білок – сир, йогурт, молоко, що добре насичує і не сприяє збільшенню ваги.

5. Заміни звичні чай і каву на ромашковий або трав`яний чай, які заспокійливо діють на організм і допомагають покращити метаболізм. Перед сном випивай чай із меліси – так ти зможеш позбутися безсоння.

6. Намагайся більше бувати на свіжому повітрі, здійснювати піші прогулянки, займатися фітнесом (вибирай щадні варіанти). Крім того, постарайся виділяти час для відпочинку та спати не менше 8 годин на добу. Це допоможе захистити організм від стресу.

7. Контрацептивні препарати. Прийом багатьох із них допомагає позбутися ПМС і відрегулювати місячний цикл. Для багатьох – це прекрасний вихід. Але приймати гормональні препарати можна тільки після консультації у гінеколога. "Самодіяльність" – ліки, куплені за порадою подруги, знайомої або провізора в аптеці, - може нашкодити!

lady.tochka.net