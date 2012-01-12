Болить голова - носіть кольорові окуляри

У 40% випадків яскраве світло може викликати напад мігрені. За словами професора Брюса Еванса з Інституту оптіметрії, у кожному конкретному випадку різні світлові ефекти викликають мігрень.

Причина в гіперчутливості мозку. Звичайні темні окуляри можуть допомогти, але не позбавлять від нападів повністю. Фахівці рекомендують звернутися до окулярів з кольоровими лінзами. Саме колір здатний понизити збудження мозку, якщо він зіткнеться з провокуючими мігрень чинниками.

Треба сказати, колориметрію - науку, що досліджує те, як мозок сприймає колір, вже використовують для лікування епілепсії і дислексії. А ось співробітники Мічиганського Університету вирішили використовувати колір для лікування мігрені.

Якщо добровольці носили окуляри з кольоровими лінзами, 70% учасників експерименту заявили про поліпшення стани. На жаль, універсального кольору для лінз немає. У кожному конкретному випадку доводиться його підбирати методом спроб і помилок.

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