Голос чоловіка свідчить про дітородну функцію

У чоловіків з низьким голосом нижча якість сперми, ніж у чоловіків з менш мужніми голосами, з`ясували учені з Університету Західної Австралії.

У дослідженні взяли участь 54 чоловіки і 30 дівчат. Дівчата повинні були оцінити голоси чоловіків на предмет привабливості і мужності. Найглибші голоси одержали вищий рейтинг. У учасників експерименту узяли аналіз сперми на кількість і швидкість руху сперматозоїдів. Найменш якісний матеріал був у чоловіків з голосами «мачо».

Одне з передбачуваних пояснень такого явища в тому, що тестостерон «витрачається» на створення привабливого для жінок образу, але є недолік ресурсів в інших областях. Проте можливо, що майбутня мати вибирає не тільки батька для своїх дітей, але захисника і здобувача для сім`ї, якого вона асоціює з нижчим голосом.

likar.info