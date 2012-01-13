Що вам снилося?

Сни людини можуть провіщати захворювання, які найближчим часом виявляться у людини першими симптомами, вважають російські учені.

Проведене фахівцями дослідження дозволило дізнатися, яку конкретно хворобу провіщає сон. Так, зіпсовані продукти харчування частіше бачили уві сні люди, у яких через 1-2 місяці починалися проблеми з травленням. Люди, які уві сні часто стикалися з відчуттям, що їх душать, виявилися схильними до розвитку захворювань органів дихання.

Падіння в провалля і біганина нерідко сниться людям з серцево-судинними захворюваннями. Тривожні сни із стихійними лихами пов`язані з розвитком гіпертонії. Якщо вас переслідує одне з подібних сновидінь – це привід пройти медичне обстеження, рекомендують лікарі.

medikforum.ru