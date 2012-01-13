Лікувальні властивості харчової соди

На особливому місці знаходиться натрію гідрокарбонат (харчова сода). Раніше він застосовувався дуже широко (як і інші луги) як антацидний засіб при підвищеній кислотності шлункового соку, виразковій хворобі шлунку і 12-типерстної кишки. При прийомі всередину харчова сода швидко нейтралізує соляну кислоту шлункового соку і має виражений антацидний ефект.

Профілактика карієсу. Кислоти, що утворюються в роті в результаті життєдіяльності бактерій, руйнують емаль зубів. Ці кислоти можна нейтралізувати, кілька разів в день полощучи рот розчином харчової соди.

Від неприємного запаху ніг. Додана у воду для ножної ванни сода нейтралізує кислоти, що виділяються бактеріями, які і надають ногам неприємний запах. Сода допоможе також усунути різкий запах поту під пахвами.

При укусах комах. Не розчісуйте до крові укуси комарів і інших кровососів. Краще приготуйте кашоподібну суміш з води і соди і нанесіть на місце укусу.

При попрілостях. Содові примочки значно покращують стан малюків з попрілостями. Вони зменшують свербіння і прискорюють загоєння шкіри.

При циститі. Хвороботворні бактерії живуть в сечовому міхурі у злегка кислому середовищі. Якщо ваш сечовий міхур став жертвою інфекції, ідеальний післяобідній напій для вас - шипучий коктейль з харчової соди з водою.

При сонячних опіках. Додайте в теплу ванну небагато харчової соди: вона пом`якшить воду, перетворивши її на заспокійливу примочку для роздратованої шкіри.

Від неприємного запаху з рота. У поєднанні з перекисом водню харчова сода має могутній окислювальний ефект і руйнує бактерії, що породжують неприємний запах в роті. Додайте 1 стол.ложку соди в склянку розчину перекису водню (2-3%) і прополощіть рот.

При частій мігрені. Щодня приймати розчин кип`яченої води з харчовою содою. У день за 30 хвилин до обіду випивати 1 скл. розчину (0,5 чайн.ложки сода + вода).

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