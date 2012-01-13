Коли презерватив небезпечний?

Презерватив робить секс безпечним, але при цьому постійно використовувати цей виріб при заняттях сексом шкідливо для здоров`я, заявила російський сексолог Рінад Мінвалєєв.

Лікар пояснює, що презерватив заважає природному обміну гормонами під час статевого акту. Під час сексу чоловік передає жінці андрогени, а натомість одержує естроген. Ці гормони важливі для здоров`я серцево-судинної системи. Якщо жінка не одержує цих гормонів від чоловіка, то її організм вимушений сам виробляти їх, чому у неї починає активно рости непотрібне волосся.

Виходячи з цього, найбезпечніший і найбільш корисний для здоров`я секс – це секс з постійним статевим партнером, констатують лікарі.

likar.info