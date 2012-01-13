Ленін не мав геніального мозку - неврологи
11:38, 13 січня 2012Зарубіжні новини
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Страждав на патологічні хвороби
Дослідження, що проводилися в Радянському Союзі після смерті вождя, підтверджують, що лідер Жовтневої революції 1917 року страждав лише на кілька патологічних захворювань. Про це повідомляє сайт "Дилетант.Ру", що опублікував матеріали з архіву президента Росії.
Лікарі-неврологи також підтвердили Інтернет-виданню, що мозок Леніна нічим не відрізнявся від звичайної людини.
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