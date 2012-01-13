Шоколад лікує серце краще за пігулки
12:12, 13 січня 2012Зарубіжні новини
0
Показали 9-річні спостереження
Дев`ятирічні спостереження показали, що любов до шоколаду рятує від серцевої недостатності.
Як виявилось, жінки, що з`їдають в тиждень в середньому по одній-дві порції високоякісного шоколаду з 75% вмістом какао, на 32% рідше за інших стають жертвами серцевої недостатності.
Учені пояснили, що при щоденному вживанні захисна дія нівелюється кількістю зайвих калорій, що поступають в організм з цукром і жиром, а їх в шоколаді достатньо.
Як наслідок, людина набирає зайву вагу, що підвищує ризик появи проблем з серцем.
Якщо ж знати міру, шоколад оздоровлюватиме за рахунок наявних флавоноїдів, відомих антиоксидантними властивостями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter