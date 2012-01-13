22 роки в'язниці - за зйомку у дитячому притулку в Туреччині

13:46, 13 січня 2012
Зарубіжні новини
0

Загрожує герцогині Йоркській

Герцогині Йоркській Сарі Фергюсон, колишній дружині британського принца Ендрю, середнього сина королеви Великобританії, може загрожувати 22,5 років в`язниці в Туреччині, повідомляє Associated Press з посиланням на матеріали суду.

Як повідомляє агентство, у четвер турецький суд заочно звинуватив Фергюсон у незаконній відеозйомці дитячого притулку і порушенні недоторканності приватного життя. Максимальне покарання, яке суд може призначити, складає 22,5 років в`язниці. Дата початку судових слухань поки не визначена.

Фергюсон в різний час працювала в якості штатного та позаштатного кореспондента з різними телеканалами Великобританії і США.

Associated Press повідомляє, що в 2008 році герцогиня Йоркська зробила поїздку в Туреччину, де справила зйомку притулку для дітей-сиріт в передмісті Анкари. На кадрах, знятих Фергюсон, зображені п`ятеро дітей, прив`язаних до своїх ліжок. Повідомляється що зйомка, яку вона зробила, призначалася для британської телевізійної програми.

Британське МВС, у відповідь на запит Associated Press, відмовилося надати інформацію про те, надходив чи ні в Сполучене Королівство запит на екстрадицію Фергюсон.

Принц Ендрю і Сара Фергюсон розлучилися 1996 року, однак вона зберегла титул від колишнього чоловіка (герцогиня Йоркська). Вона втратить його, якщо повторно вийде заміж, зауважує РІА "Новости".
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter