В європейському кварталі Брюсселя шукали бомбу

Сьогодні європейський квартал Брюсселя був частково закритий поліцією через виявлення підозрілої посилки перед будинком Ради міністрів ЄС. Про це повідомляє сьогодні бельгійське агентство Belga. На місце події були викликані спеціалісти з розмінування, а сам квартал – частково перекритий для пересування. В цілому, квартал був перекритий протягом майже трьох годин – з 9.45 до майже 13-ї години за місцевим часом. На час роботи мінерів було також припинено рух метро та потягів, що проходять через європейський квартал Брюсселя. Перед приїздом спеціалістів з розмінування, також було частково евакуйовано працівників Ради ЄС та жителів будинків, розташованих поруч. Наразі не повідомляється, чи було виявлено вибухівку у підозрілому предметі, чи ні.