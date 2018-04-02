Чому обмін речовин дає "збій"
Замість натуральної гарної їжі люди вживають продукти з консервантами, ароматичними і біологічними добавками...
Для початку давайте розберемося, що таке обмін речовин і як він впливає на організм людини.
Обмін речовин являє собою основу життєдіяльності і є найважливішою специфічною ознакою живої матерії. Завдяки процесам обміну речовин відбувається перебудова вступників харчових речовин в сполуки, характерні для даного організму і використовуються як будівельний і енергетичний матеріал.
І процес травлення, і виведення з організму залишкових продуктів і шлаків відносяться до постійного для людини обміну речовин. У цьому процесі беруть участь всі системи людського організму, у тому числі і центральна, і вегетативна нервова системи.
Загальне порушення обміну речовин проявля- ється зрушеннями в основному обміні; одним з наслідків такого порушення є накопичення над- мірних продуктів метаболізму. Ожиріння - приклад такого зрушення в процесі обміну.
В основі ожиріння знаходиться така ситуація, при якій процеси утворення жиру з поживних речовин переважають над продуктами його розпаду. Найчастіше, як стверджують фахівці-медики, ожиріння викликається систематичним пере- їданням або неправильним харчуванням.
Замість натуральної гарної їжі люди, що живуть у місті, починають вживати в їжу різні продукти з консервантами, ароматичними і біологічними добавками, які сприяють порушенню обміну речовин.
Особливо шкідливо так зване швидке харчування.
В останні роки ожиріння стало величезною проблемою для цивілізованого світу, особливо для жителів мегаполісів, де часто йдуть в їжу гамбургери, хот-доги та інші різні сандвічі і бутерброди, виключно шкідливі для здоров`я.
У сільських жителів, які досі перекушують від- варною картоплею, помідорами і огірками, захворювань, пов`язаних з ожирінням і його наслідками, у багато разів менше. Це в черговий раз доводить, що людині слід прагнути бути ближче до природи, її дарів, натуральних про- дуктів.
У Японії, де, незважаючи на те, що європейська кухня поступово входить у побут людей, дуже негативно ставляться до жирної, важкої їжі, до переїдання на ніч, до продуктів швидкого харчування.
Отже, головна причина ожиріння - це вживання в їжу продуктів з синтетичними добавками.
В даний час фахівцями підраховано, що існує більше тисячі різних харчових добавок в щоденний раціон сучасного жителя Землі. Більша частина цих синтетичних добавок не тільки не корисна, але і впливає на організм будь-якої людини, сприяє накопиченню токсинів в організмі.
До речі, треба відзначити, що в більшості випад- ків добавки вводяться в ті продукти, які в них зовсім не потребують, наприклад, речовини, відбілюючі батон або додаючи фарби в консервований зелений горошок.
Синтетичні добавки дешевше натуральних, тому використовуються при готуванні тих або інших продуктів.
Постійне вживання їжі з синтетичними добавками завдає організму людини непоправної шкоди; особливо страждають травна і видільна системи, отже, і обмін речовин. Організм просто не може добре працювати, коли він перевантажений чужими для нього добавками.
Тому намагайтеся харчуватися натуральними продуктами, уникайте харчових барвників і різ- них шкідливих добавок. Вони призводять не лише до накопичення зайвої ваги, але і до деп- ресії, нервових розладів, що у свою чергу так само заважає нормальній роботі організму.
Обмінні процеси в організмі людини порушуються при неправильному прийомі їжі. Як ми зазвичай їмо? Найчастіше поспішаючи, на бігу, іноді не снідаючи, перехопивши в обід і переїдаючи на ніч.
Крім того, останнім часом постійно поспішаючі люди звикли перекушувати кілька разів протягом дня, буквально на ходу, часто всухом`ятку. Наш бідний організм просто не може правильно засвоювати їжу в такому режимі, і починається порушення обмінних процесів. Найголовніший наслідок такого режиму харчування - накопичення надлишку невитрачених жирів.
Намагайтеся не поспішати за їжею, виділяйте для цього достатньо часу. Вигляд і запах їжі повинні викликати лише позитивні емоції, тоді їжа пов- ністю засвоїться. Перш ніж покласти шматочок їжі в рот, уявіть собі, що це вже зроблено. Якщо проковтнути легко - це сприятливо для прийому їжі, якщо ковтається насилу - ви вже наситилися, час зупинитися.
Японські лікарі розробили спеціальну схему, порядок харчування, при якому обмін речовин не тільки не порушується, але і налагоджується. За цією схемою, дуже простою і доступною абсолютно всім, слід два рази на місяць - у повний місяць і новомісяччя - утриматися від їжі і пити лише мінеральну воду.
Але кожен тиждень, тобто чотири рази на місяць, просто необхідно влаштовувати собі бенкети з улюблених продуктів. В інші дні необхідно дотримуватися розумного харчування, зберігаючи таким чином постійну вагу і молодість, не відчу- ваючи практично ніяких позбавлень для орга- нізму.
Існує спеціальна азіатська піраміда харчування, яка вважається найбільш правильною і здоровою на планеті. В основі піраміди лежать най- більш корисні і правильні, за словами японських кулінарів і медиків, продукти: рис, локшина, кукурудза, овочі, бобові, рослинні олії (бажано не- рафіновані).
Наступний поверх піраміди - риба і морепродукти, тобто теж здорова і корисна їжа; далі - яйця, курятина, солодощі, і в завершенні піраміди - м`ясо. Приблизно так радять розкласти продукти по частоті й кількісті щоденного вживання япон- ські фахівці. Це допоможе налагодити обмінні процеси в організмі.