Чим шкідливі сосиски?

У виданні British Journal of Cancer (Британському журналі раку) опубліковані результати дослідження шведських учених, які виявили нові, украй неприємні, властивості у м`яса, що піддалося технологічній обробці. До таких продуктів відносяться, наприклад, сосиски або бекон. Шведські дослідники стверджують, що харчування такими продуктами може вести до раку підшлункової залози.

Вони вважають, що технологічна обробка м`яса при виготовленні сосисок викликає формування в них певних речовин, які негативно впливають на стан організму. У результаті вживання лише однієї сосиски в день нібито може збільшити ризик розвитку у людини раку підшлункової залози відразу на 19 відсотків в порівнянні з людьми, які зовсім не їдять подібні продукти.

Втім, далеко не всі фахівці згодні з такими страшилками. Зокрема, при обстеженні більш ніж 6-ти тисяч осіб діагноста раку підшлункової залози мало у кого підтвердилася. Але сосиски і інші види м`ясної продукції постійно залишаються у полі зору експертів. Так, раніше вчені встановили зв`язок між вживанням такого м`яса і розвитком раку кишечника.

potrebiteli.ru