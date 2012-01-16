Фобос нарешті упав

09:58, 16 січня 2012
Зарубіжні новини
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Час і місце падіння невідомі

Уламки космічного апарату "Фобос-Грунт" впали в Тихий океан в 1250 км західніше острова Веллінгтон, який належить Чилі, імовірно в 21:45 за московським часом у неділю, 15 січня, повідомив офіційний представник Військ повітряно-космічної оборони Олексій Золотухін. Однак є й інші відомості, а Роскосмос, фахівці Європейського космічного агентства (ЄКА) і американські військові поки взагалі відмовляються говорити про час і місце падіння апарату.

Проте джерело в ракетно-космічній галузі РФ з посиланням на дані російських балістиків повідомив РІА "Новости" інші дані. За відомостями співрозмовника агентства, фрагменти апарату впали на території бразильського штату Гояс.

Роскосмос поки не дав офіційної інформації про місце і час падіння станції.

Фахівці Європейського космічного агентства (ЄКА) заявили, що не мають інформації про падіння "Фобос-Грунт" і чекають відомостей від американських колег.

Американські військові, у свою чергу, підтвердили, що падіння російської міжпланетної станції дійсно відбулося, але не дали жодної інформації про район, де могли впасти уламки станції.

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