Маска для блискучого волосся

Мити голову краще м`якою водою, а полокати - водою з соком лимона, радить перукар.

"Кожна дівчина мріє про шовкове волосся. Мати доглянуті і не посічені коси дуже просто. Для миття голови використовуйте м`яку воду. Для цього наберіть відро або миску теплої води, додайте столову ложку харчової соди і починайте мити голову", - радить столичний перукар Олександр Добринський.

Полокати голову після миття перукар рекомендує водою з соком лимона.

"На 1 літр води витисніть сік половинки лимона, на 2 літри – цілого лимона".

Аби волосся блищало, рекомендує робити хлібну маску.

"Покладіть у блендер 3 скибки житнього хліба, 1 яєчний жовток, півсклянки кефіру чи кислого молока, по 1 столовій ложці оливкової олії, меду і коньяку. Додайте до всього два соковиті листки алое. Подрібнену маску нанесіть по всій довжині волосся, обгорніть поліетиленовою плівкою та рушником. Тримайте маску 40-50 хвилин. Після цього змийте теплою водою і приступіть до миття голови. Решту засобу поставте у холодильник і використайте через 2-3 дні, щоб не зіпсувався. Це економна, але дуже дієва, збагачена вітамінами маска".

Щоб кінчики не сіклися., їх рівняють щомісяця. Волосся після миття полощуть узваром ромашки і подробленого коріння лопуха. Щоб зупинити випадіння волосся, на голову наносять маску з яйця і рицинової олії.

"Яйце змішайте з 2 столовими ложками рицинової олії, домішують по 1 чайній ложці гліцерину і оцту. Можна додавати звичайний столовий або яблучний оцет. Тримають маску на голові близько години".

gazeta.ua