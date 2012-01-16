Гучний скандал: що в апельсиновому соку?

Гучний скандал з якістю апельсинового соку і апельсинового концентрату докотився вже і до Росії. Нагадуємо, що в Америці Управління з контролю за якістю харчових продуктів, медикаментів і косметичних засобів США (FDA) оголосило про намір заборонити постачання соку і апельсинів з Бразилії у зв`язку з використанням виробниками з цієї країни небезпечних фунгіцидів. Тепер якість цієї продукції мають намір перевірити і в Росії.

Хімічна речовина карбендазим використовується для захисту рослин від чорної плямистості (вид цвілі апельсинових дерев). Як повідомляється на офіційному сайті FDA, ця речовина виявлена в готовій соковій продукції, виготовленій з бразильського концентрату декількома виробниками. Передбачувана заборона на постачання з Бразилії вже привела до стрімкого зростання цін на апельсиновий сік на світових біржах.

newsland.ru