Як позбутися печії

Із печією багато з нас знайомі не з чуток. Зокрема люди з щільним робочим графіком, ненормованим робочим днем, а також вагітні жінки, любительки строгих дієт і любителі ситно поїсти.

Печія виникає в результаті зворотного закиду їжі, перемішаної з кислим шлунковим соком, у стравохід.

Причини печії: неправильне харчування, переїдання, гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, грижі діафрагменного отвору, дуоденіт, а також рак шлунка. За словами експертів, печія є лише симптомом одного з перерахованих вище захворювань.

Якщо після дотримання "перших" заходів щодо усунення печії, вона так і не минає, слід звернутися до лікаря.

Печію приборкає правильний режим

1. Їж невеликими порціями 5-7 разів на день. Від звички цілий день "голодувати", бо багато роботи, і наїдатися ввечері – краще відмовитися. Так само, як і про перекуси фастфудом, снеками, чіпсами, горішками, сухариками та шоколадними батончиками.

Зверни увагу: після прийому їжі найкраще прогулятися 15-30 хвилин, але в жодному разі не лягати. Горизонтальне положення одразу після їжі провокує напад печії.

2. Жирні страви, соління, борошняні вироби, а також страви з оцтом, гірчицею, хріном, надто кислі або пряні – під забороною.

3. Скороти (краще викресли взагалі) споживання кави, кавових напоїв, шоколаду, солодких газованих напоїв і алкоголю.

4. Внеси в раціон більше продуктів, які допомагають знизити кислотність ШКТ: молоко, вершки, сметана, сир, вершкове масло та рослинна олія, паровий омлет, варене нежирне м`ясо, птиця, риба, запечені овочі та яблука.

5. На день пий не менше 1,5 літра чистої або мінеральної води без газу.

6. Вживай каші, зварені на воді, в`язкої консистенції. Наприклад, вівсяну.

7. Несолодкий ромашковий чай, а також відвар зі звіробою, насіння льону допоможуть налагодити роботу ШКТ і зняти напади печії.

8. Останній прийом їжі має бути мінімум за 2,5-3 години до сну.

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