Середземноморська дієта - харчування довгожителів

Учені вважають, що середземноморська дієта є дуже хорошим прикладом здорового харчування. Італійці, французи, іспанці, греки, мальтійці — всі вони живуть довго тому, що їх раціон складається з корисних продуктів.

Дозвольте нагадати, що основу середземноморської дієти складають необроблені зернові, фрукти, овочі, оливкова олія. У ній практично відсутні такі продукти, як молоко і м`ясо, що містить велику кількість насичених жирів. Такий раціон допомагає боротися з раком, хворобами серця і уповільнює процеси старіння, оскільки в цільнозернових, фруктах, овочах міститься велика кількість антиоксидантів і корисних жирів.

Команда учених з університету Гетеборга в Швеції вирішила з`ясувати, як подібний спосіб життя може допомогти тим, хто ніколи не дотримувався таких принципів і навіть не чув про них.

vegopolis.ru