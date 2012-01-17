Колір тарілки впливає на апетит

Батьки маленьких прискіпливих їдців можуть вплинути на їх апетит, просто запропонувавши їм як обідній аксесуар іншу тарілку. Головна умова — вона повинна бути різноколірною!

Дослідження, яке проводили учені з Корнельського університету, показало, що діти, на відміну від дорослих, віддають перевагу яскравому, різноколірному посуду. Наприклад, з тарілки, на якій зображено 7 різних предметів, розфарбованих за допомогою 6 кольорів, дитина з радістю з`їсть навіть брокколі і рибу (дорослим достатньо трьох предметів і трьох кольорів на тарілці) .Так що, зовсім не нотації батька, а колір тарілки матиме вирішальне значення для дитини, коли вона побачить на ній вівсяну кашу або пропарені овочі.

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