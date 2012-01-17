Що їсти, щоб уникнути інсульту

Магній в раціоні знижує ризик розвитку ішемічного інсульту, показало масштабне дослідження. Причому, йдеться не про спеціальні БАДи, а про продукти харчування, багаті магнієм, – зелені овочі, горіхи, боби, підкреслюють експерти.

Дослідники з Каролінського Інституту під керівництвом Сузанни Ларссон проаналізували дані про здоров`я 250 тис. жителів США, Європи і Азії. З`ясувалося, що чим більше продуктів із вмістом магнію вживали учасники експерименту, тим нижчим був у них ризик інсультів.

Учені підрахували, що кожні додаткові 100 млг магнію в день знижують ризик ішемічного інсульту на 9%. Добова потреба в магнії для чоловіків – 400 млг, для жінок – 300 млг. Вагітним, людям з ослабленим імунітетом і серцево-судинними хворобами необхідно 450 млг магнію.

likar.info