Чим корисна спаржа?

У спаржі виявлені речовини, що полегшують похмільний синдром і допомагаючі печінці впоратися з токсинами. Про це повідомили корейські учені.

В ході експерименту фахівці вимірювали кількість активного кисню в клітинах печінки до і після застосування витяжки екстракту з листя спаржі. Виявилось, що його рівень знижується на 70%, в той же час відбувається зменшення кількості токсинів. Екстракт спаржі активізує діяльність ферментів, які беруть участь в процесі розщеплювання алкоголю.

Таким чином, спаржа виступає в ролі антиоксиданту і стимулятора в процесі засвоєння алкогольних напоїв.

medicinform.net