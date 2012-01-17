Яка косметика зумовлює розвиток раку молочних залоз?

Як відомо, в середовищі учених в останнє десятиліття циркулювали чутки про те, що в багатьох косметичних продуктах і навіть продуктах харчування містяться речовини, які використовуються як консерванти, здатні підвищувати ризик розвитку злоякісних пухлин молочної залози.

Йдеться про так звані парабени, молекули яких по своїй будові дуже нагадують молекули жіночого статевого гормону естрогену. Надлишок естрогену в організмі жінки є могутнім чинником, який сприяє виникненню раку грудей, повідомляє УНН.

Останнє дослідження, присвячене потенційній небезпеці широко поширених парабенів провели учені з університету англійського міста Редінг. Вони вивчали 160 зразків тканини молочної залози, одержаних після проведення операції мастектомії (повного видалення залози) у 40 жінок з діагнозом «рак грудей».

Автори повідомляють, що вони виявили не менше одного виду парабенів в 99% зразків, а в 60% випадків ними були виявлені сліди п`яти різних парабенів.

Такий високий відсоток наявності парабенів в зразках тканини молочної залози автори пояснюють тим, що ці речовини присутні в шампунях, дезодорантах, косметичних засобах на зразок крему-пудри, туші для вій і тому подібного.

«Не дивлячись на те, що нами були виявлені сліди парабенів у переважній більшості досліджених зразків, ми все ж таки не можемо стверджувати, що саме ці речовини стали головною причиною раку грудей. Проте ми упевнені, що це явище заслуговує окремої уваги і нових досліджень в цьому напрямі», - пояснив керівник наукової роботи професор Дарбре.

focus.ua