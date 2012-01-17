Виноград збереже зір

Виноград названий засобом профілактики вікового захворювання очей, яке може стати причиною сліпоти в літньому віці.

Учені з університету Фордхема, Нью-Йорк, виявили у винограді антиоксиданти, що захищають очі від вікової макулярної дегенерації. В ході експерименту вони спостерігали за мишами, генетично схильними до розвитку цього захворювання очей.

Експерти вважають, що втрата зору з віком пов`язана з постійним оксидативним стресом. Згідно з результатами дослідження, виноград захищає сітківку очей від оксидативного стресу, що є профілактикою сліпоти.

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