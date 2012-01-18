Як правильно падати, щоб не поламатися?

Столичний лікар-травматолог Сергій Тронько радить, як уникнути падіння на слизьких дорогах.

Імовірність падіння знижує правильно підібране взуття. Зимове взуття має бути на невисокому стійкому каблуці чи танкетці, з якісною підошвою. В магазинах можна придбати спеціальні гумові насадки на взуття проти ковзання. В домашніх умовах на підошви можна приклеїти шматок поролону, лейкопластиру чи шматок наждачного паперу. Ці матеріали мають здатність стиратися, тому таку процедуру слід робити щодня перед виходом з дому. Є надійніший спосіб — змастити підошву клеєм ПВА і на кілька хвилин поставити в пісок. Крупинки перешкоджатимуть ковзанню.

Під час ожеледиці ходіть узбіччям тротуару ближче до стін будинків, огорож чи стовпів. В разі падіння вони стануть для вас опорою. Але слід уникати предметів з гострими кутами.

В таку погоду слід ходити з сумкою, яку можна носити на плечі. Вільні руки краще контролюють рівновагу. Тому тримайте їх вздовж тіла, а не в кишенях.

Ступати треба на всю стопу. Не варто піднімати ноги високо, краще ковзати.

Якщо ви послизнулися, зігніть ноги в колінах, голову втягніть у плечі і постарайтеся впасти на бік. Часто під час падіння люди намагаються зменшити удар, витягнувши руки перед собою. Цього робити не варто. Так легко можна отримала переломи зап`ястя або передпліччя. М`язи напружте. Під час удару вони захищатимуть суглоби від травмування.

При падіння на спину підборіддя притисніть до грудей, руки широко розкиньте. Це зменшить силу удару. В будь-якому разі старайтеся впасти на бік, а не на спину. Якщо падаєте зі сходів, руками захищайте голову і шию.

gazeta.ua