Антибіотики утворюють камені в нирках

Антибіотики можуть підвищити ризик розвитку каменів в нирках, з`ясували американські учені.

Дослідження показало, що антибіотики можуть змінити мікрофлору кишечника, зменшивши колонізацію бактерій Oxalobacter formigenes, які метаболізують оксалат. Це робить пацієнтів чутливими до формування каменів в нирках. Oxalobacter formigenes знижують всмоктування оксалата, який поступає з їжею, запобігаючи формуванню оксалатних каменів.

Учені з Нью-Йоркського університету вивчали вплив антибіотиків на мікрофлору кишечника у добровольців, частина з яких приймала антибіотики. Дослідження показали, що прийом антибактеріальних препаратів значно знижують частоту колонізації Oxalobacter formigenes, а негативний ефект зберігається протягом як мінімум 6 місяців.

likar.info