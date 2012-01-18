Червона тарілка допоможе схуднути
10:02, 18 січня 2012Зарубіжні новини
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Їжа сприймається як потенційно шкідлива
Червоний посуд не дає людині зловживати їжею і спиртними напоями, прийшли до висновку німецькі і швейцарські учені.
Червоний колір в підсвідомості людей асоціюється з небезпекою і тривожним сигналом. Тому мозок сприймає продукти, що знаходяться в такому посуді, як потенційно шкідливі. У результаті, їх вживання скорочується.
У експерименті взяло участь 41 студент чоловічої статі. Добровольці повинні були пити з червоних або синіх чашок. Люди, яким дісталися червоні чашки, випивали на 44% менше. У другій частині експерименту 109 добровольцям подали борошняні вироби на червоних, синіх або білих тарілках. Менше всіх з`їли люди, чия тарілка була червоного кольору.
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