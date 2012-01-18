Ризик інсульту залежить від групи крові

Ризик розвитку хвороб серця і судин залежить від групи крові, заявили американські медики.

У довгострокових дослідженнях взяли участь 90 тисяч осіб. Проаналізувавши частоту інсультів, які трапилися з учасниками за час проведення експерименту, учені з`ясували, що чоловіки і жінки з 4-ою (АВ) групою крові стикаються з хворобою на 26% частіше, ніж люди з 1-ою (О) групою. А у жінок з 3-ою (В) групою ризик вище на 15%.

Учені пояснюють цей зв`язок тим, що група крові залежить від протеїнів, які знаходяться на поверхні еритроцитів. Еритроцити скупчуються в кровоносних судинах більшою чи меншою мірою, що впливає на ризик утворення кров`яних згустків. Проте група крові – не такий впливовий чинник, як, наприклад, куріння, брак фізичних навантажень і зловживання алкоголем, підкреслюють експерти.

rg.ru