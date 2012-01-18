Як смачно лікувати застуду?

Щоб гарненько відкашлятися і прочистити бронхи (і при астмі зокрема) дуже корисний інжир — в ньому є особливі витягуючі речовини.

Ллє з носа? Відмінну терпку і протинабрякову дію має «різдвяний» чай. До чайної ложки хорошого чорного чаю додайте по маленькій щіпці сушеного імбиру, розмарину і меленої кориці — на кінчику ножа. Пити не дуже гарячим, маленькими ковтками, глибоко вдихаючи цілющий аромат.

Взагалі-то наше завдання-максимум — не розхворітися. Підтримати тонус організму допоможуть страви, багаті вітаміном С і антиоксидантами. При термічній обробці багато біоактивних речовин руйнуються. Тому кращі блюда для зміцнення імунітету — салати.

Наприклад, із зеленої редьки з соком журавлини. У чорній редьці більше аскорбінки, але вона гірка. Отже краще узяти солодку довгасту редьку (дайкон), очистити, нашаткувати тонкою соломкою, порубати туди ж стебло і листя селери. Перемішати з оливковою олією. Ягоди журавлини з щіпкою цукру збити в блендері до консистенції густого соусу. І заправити ним салат.

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