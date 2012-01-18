У Китаї звільнили тисячу собак, призначених на заріз

Китайські захисники тварин врятували більше тисячі собак, які призначалися для продажу в делікатесні ресторани на півдні країни, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеві ЗМІ.

У понеділок у південно-китайському місті Чунцин активісти руху із захисту тварин допомогли поліції затримати вантажівку, в якій у ресторани везли більше тисячі собак різних порід.

Кілька десятків приватних автомобілів якийсь час переслідували вантажівку, що прямувала в провінцію Гуандун на півдні країни, після чого її вдалося зупинити. Багато із звільнених собак були дуже виснаженій, їх довелося не тільки нагодувати і напоїти, а й надати швидку ветеринарну допомогу.

Вживання в їжу м`яса собак є глибокою кулінарною традицією деяких регіонів Азії, зокрема провінції Гуандун. Ймовірно, саме з цієї причини всупереч закликам захисників тварин у Китаї досі немає закону про заборону страв із собак або кішок, яких багато хто вважає вірними друзями людини.

Два роки тому ЗМІ повідомляли про можливе введення штрафів за вживання в їжу м’яса собак і котів, проте ці ініціативи так і не стали реальністю.

На сьогодні ресторани, де подають делікатесні страви із собак, залишаються навіть у китайській столиці, не кажучи вже про південні і північно-східні регіони КНР, де ці страви традиційні.

У квітні минулого року в околицях Пекіна захисники тварин затримали хуру, в якій на забій везли близько 500 собак. У 2009 році в місті Тяньцзінь поблизу столиці поліції вдалося врятувати від вірної загибелі близько 900 котів.