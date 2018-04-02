Що пращури залишила вам у “спадок”?

Знаючи свою генетичну схильність до деяких захворювань, можна за допомогою простих засобів з`ясувати, чи дійсно вони небезпечні для вашого життя. Найчастіше ми довідаємося про свої захворювання, тільки коли вже не можемо більше ігнорувати тривожні симптоми й виявляємося в лікарняній палаті. У найкращому разі це з`ясовується в результаті випадкового обстеження. Напевно, кожен з нас може згадати не одну історію про знайомого, що жив щасливо, працював не покладаючи рук, а потім раптово потрапив у лікарню - і виявилося, що хвороба розвивалася вже кілька років. Але, на жаль, а може бути, і на щастя, більшість хвороб не з`являються зненацька. По-перше, кожному захворюванню ми самі найчастіше створюємо сприятливі умови. По-друге, є відомі й давно вивчені провісники хвороби (симптоми). По-третє, зараз медицина може поставити діагноз задовго до розвитку захворювання по наявності того або іншого гена, відповідального за конкретну хворобу. У цьому разі генетичний аналіз дуже точний і інформативний. І ви можете визначити, до яких захворювань у вас є схильність. Для цього досить відповісти на наступні питання:

1 У вашій родині були випадки захворювання на рак? Рак зустрічається в кожного третього. І, як показали дослідження, тільки 10-15% випадків можна віднести до генетичної схильності. У родині найчастіше зустрічається однаковий вид раку: ризик розвитку меланоми зростає, якщо 3 або більше близьких вам родичі (батьки, брати, сестри, діти) зіштовхнулися із цією проблемою. Така само справа і з раком яєчників, грудей, шлунка, матки й кишечника - всі ці види обумовлені генетичною схильністю. Якщо до 50-літнього віку у вас розвився якийсь інший вид раку, то ця ж небезпека може загрожувати вашим родичам.

ЯК БОРОТИСЯ З ГЕНАМИ

Фізичні вправи знижують ризик розвитку раку груди й кишечника. А якщо ще й дотримуватися дієти, то ймовірність раку кишечника буде зведена до мінімуму. Вам необхідні продукти, збагачені харчовими волокнами, фрукти, овочі, зернові й менше солі, жирного й червоного м`яса. Уникайте надлишкової ваги.

Довідайтеся в лікаря про перші ознаки раку й про те, як його можна самостійно виявити.

Звернетеся в спеціальну генетичну клініку, щоб довідатися про вашу схильність до захворювання. Лікарі проведуть необхідні дослідження й дадуть поради по профілактиці раку.

2 У вашої мами був перелом стегна? Хвороба, що викликає ослаблення кісток, остеопороз, зустрічається в кожної 3-ї жінки й кожного 12-го чоловіка. В 80% випадків ця хвороба генетично обумовлена. Так що, якщо у ваших батьків було це захворювання, для вас ризик зростає майже втроє. Але це зовсім не означає, що ви не зможете себе захистити: вправи й правильне харчування поліпшать ваш прогноз і допоможуть зберегти кістки в гарному стані.

ЯК БОРОТИСЯ З ГЕНАМИ

Вам допоможе дієта, збагачена кальцієм і вітаміном D, їжа, що містить фітоестрогени, наприклад соя й каші. Обов`язково обмежте споживання солі. Уникайте паління й алкоголю, які значно підвищують ризик розвитку остеопорозу.

Фізичні вправи: аеробіка і навіть звичайні танці. Частіше піднімайтеся в гору пішки й по сходам, щоб зміцнити кістки.

3 В одного з ваших батьків був діабет? Якщо у вашій родині зустрічається діабет другого типу, то ви в групі ризику. Чим ближче родич із цим захворюванням, тим вищий ризик його розвитку у вас. Нещодавні дослідження довели, що люди з генетичною схильністю до діабету можуть вийти із групи ризику, якщо знизять свою вагу на 10-15% і будуть щодня присвячувати 30 хвилин фізичним вправам.

ЯК БОРОТИСЯ З ГЕНАМИ

Стежте за своєю вагою. Більш як 80% людей з діабетом другого типу - люди гладкі. Більше того, підвищена вага знижує інсулінову активність в організмі, а це швидше приводить до розвитку діабету. Регулярні фізичні тренування допоможуть скинути зайві кілограми й змусять інсулін працювати набагато ефективніше.

Запам`ятаєте небезпечні ознаки: спрага, часті відвідування туалету, стомлюваність, втрата ваги, генітальний свербіж, помутніння зору.

Якщо ви стурбувалися, відразу ж зверніться до лікаря. На жаль, найчастіше до фахівців звертаються вже з нирковою недостатністю, втратою зору, серцево-судинними захворюваннями й ураженням нервової системи.

4 Чи були серед ваших близьких родичів у віці до 55 років випадки інфаркту? Звичайно, інфаркт може розвитися, навіть якщо у вас немає до нього генетичної схильності. Але спадковість значно збільшує ризик розвитку інфаркту. Він підвищений, якщо з вашим близьким родичем це відбулося, коли йому (якщо це чоловік) було до 55 років, або їй (якщо це жінка) - до 65.

ЯК БОРОТИСЯ З ГЕНАМИ

Ви допоможете собі, якщо не будете курити, уживати жирну й солону їжу. Їжте більше фруктів і овочів, не забувайте про регулярні фізичні навантаження, особливо якщо у вашій родині хтось уже зіштовхнувся із цим захворюванням.

Контролюйте артеріальний тиск і холестерин у крові кожні 3-4 роки, якщо у вас нормальні показники. Але, якщо вони завищені, вам доведеться робити це набагато частіше.

Якщо ви генетично схильні до захворювання, сповістіть про це своєму лікареві. Він розповість, які аналізи необхідно здати, і займеться профілактикою захворювання.

Підводні течії у вашому генеалогічному древі

Вивчіть свої сімейні захворювання. Це допоможе не тільки знизити ризик їхнього розвитку, але й правильно підготуватися до них. Обережність може врятувати вам життя. Довідайтеся про серйозні захворювання своїх родичів як мінімум у трьох поколіннях. Безумовно, інформація про батьків, бабусь із дідусями, братах і сестрах необхідна, але не полінуєтеся довідатися й про тіток, дядьків, двоюрідних братів і сестер. Установіть дату народження, смерті (якщо це вже трапилося) кожного й причину смерті. Не будуйте припущень: ураховуйте тільки точну інформацію.

Зверніть увагу на найбільш серйозні захворювання, включаючи рак (уточніть, який саме), серцево-судинні захворювання, інсульт, діабет, високий артеріальний тиск, високий рівень холестерину в крові й психічні захворювання. Не забудьте про хронічні захворювання: алергії, проблеми із зором, наприклад глаукому.

Складіть своє генеалогічне дерево. Це допоможе вам систематизувати інформацію про родичів і подивитися на ситуацію більш об`єктивно.

Не приписуйте собі захворювання на основі генеалогічного дерева. Покажіть його лікареві. Тільки лікар може сказати, до чого ви схильні й чи потрібно прямо зараз починати лікування або можна обійтися профілактикою.

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