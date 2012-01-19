Рецепт маски для проблемної шкіри

Склад маски від вугрів:

10 г свіжих пекарних або сухих дріжджів

1 ст. ложка кислого молока

1 ч. ложка соку кислої капусти

житнє борошно або м`якуш житнього хліба без кірки.

Приготування і застосування маски від вугрів:

Змішайте дріжджі з кислим молоком і соком капусти.

Загущуйте маску борошном або хлібним м`якишем до консистенції рідкої сметани.

Нанесіть готову маску товстим шаром на місця з вугровим висипом (заздалегідь шкіру можна злегка розпарити).

Дайте масці повністю висохнути і зітріть її круговими рухами пальців. Залишки маски змийте теплою водою і ополосніть обличчя прохолодною.

Нанесіть на шкіру маску для звуження пор або протріть терпким лосьйоном. Змішайте, наприклад, склянку прохолодного зеленого чаю з 1 ст. ложкою лимонного соку.

Курс масок:

Через день в перебігу 3-4 тижнів. Потім, для підтримки результату, 1-3 рази в тиждень.

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