Рецепт маски для проблемної шкіри
Робити через день
Склад маски від вугрів:
10 г свіжих пекарних або сухих дріжджів
1 ст. ложка кислого молока
1 ч. ложка соку кислої капусти
житнє борошно або м`якуш житнього хліба без кірки.
Приготування і застосування маски від вугрів:
Змішайте дріжджі з кислим молоком і соком капусти.
Загущуйте маску борошном або хлібним м`якишем до консистенції рідкої сметани.
Нанесіть готову маску товстим шаром на місця з вугровим висипом (заздалегідь шкіру можна злегка розпарити).
Дайте масці повністю висохнути і зітріть її круговими рухами пальців. Залишки маски змийте теплою водою і ополосніть обличчя прохолодною.
Нанесіть на шкіру маску для звуження пор або протріть терпким лосьйоном. Змішайте, наприклад, склянку прохолодного зеленого чаю з 1 ст. ложкою лимонного соку.
Курс масок:
Через день в перебігу 3-4 тижнів. Потім, для підтримки результату, 1-3 рази в тиждень.