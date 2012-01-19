Як легко кинути палити

Британські учені упевнені, що кинути палити можна за допомогою спорту. Нещодавно проведені дослідження свідчать про те, що навіть декілька хвилин фізичних вправ можуть істотно понизити бажання закурити.

Фахівці упевнені, що якщо здійснювати щоденну пробіжку впродовж 15 хвилин, то курець навряд чи пригадає про сигарету в найближчий час. Крім того, фізичні навантаження дуже ефективні при... депресії, пише sunhome.ru.

Якщо у Вас виникло сильне бажання закурити, краще пройдіться або ж зробіть декілька фізичних вправ, які і допоможуть позбавитися Вам від настирливого бажання. Більш того, достатньо дієвими засобами в боротьбі із згубною звичкою учені називають терапію і антидепресанти.

e-news.com.ua