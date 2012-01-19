Чим шкідлива смажена їжа

Як встановили вчені, смажена їжа є шкідливою не тільки для травної системи, але і для здоров`я мозку. А регулярне вживання саме смаженої їжі може і зовсім стати причиною летального результату.

Їжа, приготована в буквальному розумінні цього слова на гарячому маслі, абсорбує його у величезній кількості, причому масло, піддане "жорстокій" термічній обробці змінює свої властивості, і, треба сказати не в кращу сторону.

Всі ці шкідливі жири відкладаються згодом на стінках судин, які у свою чергу повинні бути еластичними і гладкими. Всі чудово знають, що даний спосіб харчування неминуче призведе до інсульту чи інфаркту.

Крім того, дешеві масла, використовуються і в розвинених країнах для приготування страв у ресторанах, від частого їх вживання стають причиною таких захворювань: емфізема, проблема з диханням і істотно підвищує ризик утворення ракових клітин.

Смажена їжа в організмі викликає запальні процеси і, що найнебезпечніше може вкрай негативно впливати на здоров`я суглобів. Тому фахівці-дієтологи рекомендують скоротити вживання смаженої їжі, віддавши перевагу їжі приготованій на пару, запеченій або вареній.

u-news.org.ua