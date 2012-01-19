Як вилікувати нежить за допомогою каланхоє

Основною цінністю каланхоє від нежитю полягає в тому, що він добре очищає ніс, який вже нічим не вдається очистити. Після закрапування декількох крапель такого соку, як дорослі, так і діти починають чхати, і разом з цим виходить назовні все те, що забивало носові пазухи.

Рецепти застосування каланхоє від нежитю:

два-три рази на добу змащувати слизову оболонку свіжим соком;

закладіть в носові пазухи ватні тампони, попередньо змочені в соком каланхоє;

подрібніть два-три зрілих листки цієї рослини, вичавіть сік і закрапайте по одній - дві краплі в кожний носовий канал, процедуру повторювати три рази на добу;

змішати в рівних пропорціях сік алоє і сік каланхоє, закрапувати по одній - дві краплі в кожний носовий канал 3 рази на добу;

Для маленьких дітей краще використовувати відвар листя каланхоє. Він досить м`який і не почне дратувати слизову оболонку носа дитини. Крапати потрібно два - три рази в день по кілька крапель в кожну ніздрю.

Не дивлячись на переконливий ефект застосування соку каланхоє від нежитю, офіційна медицина довго не визнавала його ефективність. Зараз сік даної рослини можна приготувати в домашніх умовах або придбати в аптеці.

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