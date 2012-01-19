Узимку треба снідати м'ясом із хроном

Холодову мігрень у народі знають як ”головний біль від морозива”. У багатьох вона виникає після холодної їжі чи пиття. Голова починає боліти також після перебування на вулиці у морозну погоду без шапки. З’являється відчуття, що зводить щелепи. Мігрень виникає через запалення трійчастого нерва. Слід звернутися до невролога.

— Завжди взимку прикривайте голову. Застудити нерв дуже легко, — розповідає столичний лікар Людмила Бойко. — Якнайменше куріть. Нікотин, як і холод, викликає спазм судин. У сильний мороз бувають різкі перепади атмосферного тиску, від чого теж потерпають люди, чутливі до погоди. Вимірюйте тиск тричі на день, аби не стався інсульт чи гіпертонічний криз.

Мороз та сильний вітер зумовлюють також подразнення слизової носа й очей, кашель.

— Якщо немає патології слізних протоків, їх запалення, то досить просто відмовитися від косметики. Не носіть лінзи і не тріть очей брудними руками. Можна прокапати заспокійливими краплями. Кашляти людина починає через бронхоспастичний рефлекс. Бронхи різко звужуються, відштовхуючи подразник, яким є холодне повітря. Намагайтеся дихати носом. Змастіть його оксоліновою маззю, яка є противірусною.

Людмила Бойко радить обов’язково снідати. У ранковому меню мають бути білки. Вони зігрівають організм, покращуючи обмін речовин на 40%. М’ясо бажано приправляти спеціями або їсти із хроном. Він має антибактеріальну дію.

gazeta.ua