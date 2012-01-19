5 продуктів, які викликають депресію

Закордонні дієтологи склали список продуктів, які породжують депресію. Експерти рекомендують викреслити їх зі свого раціону, щоб почуватися більш бадьорими та щасливими!

Продукти, що викликають депресію

1. Випічка і кондитерські вироби

Борошняні солодощі ненадовго підвищують настрій, а потім стають причиною пригніченого стану і поганого самопочуття. Річ у тім, що випічка та кондитерські вироби є справжньою "бомбою" для ШКТ, викликають проблеми з кишечником і провокують закрепи.

У результаті стають причиною дискомфорту та поганого самопочуття людини.

Зверни увагу! Найбільш безпечні борошняні вироби – хліб і випічка з борошна грубого млива (з висівками).

2. Кава

Кава та кавові напої бадьорять, але цей ефект швидко минає. На зміну йому приходить втома, сонливість, розбитість і пригнічений стан. Крім того, людина стає дратівливою.

3. Червоне м`ясо

Дієтологи радять утриматися від червоного м`яса, бо воно чинить велике навантаження на ШКТ і довго перетравлюється. Крім того, експерти кажуть, що червоне м`ясо викликає агресію, а також може стати причиною раку шлунка.

4. Шоколад

Експерти не рекомендують зловживати цими ласощами. Шоколад та інші солодощі ненадовго піднімають настрій, зате дуже швидко псують фігуру.

Зайві кілограми додаються зі швидкістю світла, і нещасний ласун заїдає їх ще більшою кількістю солодкого, впадаючи в депресію від своєї зміненої фігури.

Зверни увагу: найбільш безпечний вид солодощів – гіркий шоколад із високим вмістом какао. Якщо дуже хочеться солодкого, можеш дозволити не більше 25 г гіркого шоколаду на день, не більше 1-2 разів на тиждень.

5. Консерви

Майже всі консервовані продукти "нагороджують" організм шлаками і токсинами, від яких починають псуватися внутрішні органи, погіршується самопочуття й настрій.

Щоб дурні, депресивні думки не лізли в голову, дієтологи та психологи рекомендують переглянути свій раціон – внести в нього більше свіжих овочів і фруктів, а також прості й корисні страви, без консервантів і стабілізаторів.

lady.tochka.net