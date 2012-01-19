"Бруклінський маніяк" з України отримав 200 років тюрми

Бруклінський суд Нью-Йорка засудив іммігранта з України Максима ГЕЛЬМАНА до 200 років ув‘язнення за вбивство чотирьох чоловік, скоєне ним минулого року, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету New York Post.

У листопаді минулого року 24-річний М.ГЕЛЬМАН визнав себе винним у вбивстві чотирьох чоловік, а також в озброєному нападі і замаху на вбивство, пише видання.

"Бруклінський маніяк" розлютився під час побутової сварки з матір`ю через автомобіль у лютому 2011 року. В результаті конфлікту він зарізав свого вітчима Олександра Кузнєцова. Потім М.ГЕЛЬМАН відправився на машині матері до будинку 20-річної Олени Булченко, яка, за повідомленнями ЗМІ, раніше відхилила його залицяння. Там він убив дівчину, завдавши їй 11 ножових поранень, а також її матір Ганну. Після цього М.ГЕЛЬМАН викрав дві машини поспіль, поранивши ножем водіїв.

На одному з цих автомобілів злочинець на смерть збив пішохода.

Затримали М.ГЕЛЬМАНА у метро, де він встиг ударити ножем одного з пасажирів, повідомляє New York Post.

Психіатрична експертиза, за даними видання, визнала М.ГЕЛЬМАНА осудним.

За повідомленнями ЗМІ, М.ГЕЛЬМАН, будучи наркоманом і займаючись розповсюдженням наркотиків у Брукліні, неодноразово потрапляв у поле зору поліції. У недавньому інтерв`ю газеті New York Daily News М.ГЕЛЬМАН, будучи за гратами, розповів про вбивство ще шістьох чоловік і про те, що у лютому, коли він убив чотирьох, не був під впливом наркотиків.

"Я був тверезий, коли це відбулося. Того дня я збирався убити більше людей, але їх не виявилося вдома", - наводить слова М.ГЕЛЬМАНА New York Daily News.

За повідомленнями ЗМІ, М.ГЕЛЬМАН у 1994 році іммігрував до США з України разом із матір`ю. У 2005 році вони отримали американське громадянство.