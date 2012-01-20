Незвичайні факти про наше тіло

1. Малюнок язика

Бажаючи залишити своє обличчя загадкою, не витягуйте язика. Його малюнок так само унікальний, як відбитки пальців.

2. Лущення

Ваш домашній вихованець не єдиний, хто уміє линяти. Люди втрачають приблизно 600 тисяч частинок шкіри кожен час. У сумі за рік набирається близько 700 г. Таким чином, до 70 років середньостатистична людина втрачає приблизно 48 кг своєї шкіри.

3. Кістки

У дорослих людей менше кісток, ніж у новонароджених діток. При народженні у нас 350 кісток, а в дорослому віці залишається лише 206. Це обумовлено тим, що багато кісток зростаються, об`єднуючись в одне ціле.

4. Новий шлунок

Чи знаєте ви, що кожні 3-4 дні в наших шлунках оновлюється оболонка. Якби цього не відбувалося, то концентровані кислоти, які розщеплюють їжу, змогли б перетравити і шлунок.

5. Пам`ять на запахи

Наш ніс не такий чутливий, як, наприклад, собачий. Але він запам`ятовує 50 тисяч різних запахів.

6. Бактерії

Цей факт напевно викличе мурашки на вашій шкірі. На кожних двох квадратних сантиметрах нашої шкіри знаходиться приблизно 32 млн. мікробів. Добре, що більшість з них абсолютно нешкідливі.

7. Джерело запаху тіла

Неприємний запах від ніг або пахв з`являється через піт. На них знаходиться 500 тисяч потових залоз, які можуть виробити більш як 500 мл поту в день.

8. Швидкість чхання

Повітря, яке виштовхується у момент чхання, може досягати швидкості понад 160 км/год.

9. Об`єм слини

Навряд чи вам хочеться плавати в своїй слині, але ви напевно не знали, що ви цілком могли б це робити, якби зберігали її до останньої краплі. За все своє життя в середньому людина виробляє приблизно 28 500 літрів слини. Це вистачить на два басейни.

10. Гучність хропіння

До 60-річного віку 40% жінок і 60% чоловіків починають хропти. Деколи цей звук буквально приголомшує. В середньому його гучність досягає 60 дБ, що рівне звуку нормальної мови. Але деколи рівень гучності хропіння складає 80 дБ, що зіставно з пневматичним дрилем, яким розбивають цемент. Рівень шуму вище 85 дБ вважається небезпечним для слуху людини.

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