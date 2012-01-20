Дієта балерини

Відома балерина Анастасія Волочкова від природи має середню, на жаль, "небалетну" фігуру. Зірку не можна назвати Дюймовочкою.

Зате в Анастасії Волочкової залізна сила волі. Щоб танцювати в балеті, вона майже все життя на "голодній" дієті.

Кажуть, природу не обдуриш, але, здається, Волочковій це вдалося. У 35 років зірка може похвастатися стрункими та підтягнутими формами. Хоча часто зізнається в інтерв`ю, що дбати про фігуру – величезна і важка праця.

Хочеш схуднути? Спробуй дієту Анастасії Волочкової. Особливий режим харчування від балерини допоможе не лише позбутися зайвої ваги, а й зберігати стрункість

7 правил дієти Анастасії Волочкової

1. Починай день із чашки чаю з лимоном. Іноді його можна замінити на воду з медом або каву з молоком.

2. Цукор – під строгою забороною.

3. Перекушуй свіжими фруктами та нежирним сиром. Анастасія Волочкова найчастіше втамовує голод апельсинами або мандаринами, іноді дозволяє собі шматочок сиру.

4. М`ясо – табу. Анастасія Волочкова давно відмовилася від м`яса, замінивши його на рибу. Але й тут усе не так просто – балерина їсть рибу в сирому вигляді, як це роблять японці. Улюблена ресторанна страва зірки – сашимі.

5. Білки не змішуй із вуглеводами. Волочкова – прихильниця роздільного харчування.

6. Основа раціону – овочеві страви, зелень. Найулюбленіші страви Анастасії Волочкової – варені буряк і шпинат із невеликим додаванням оливкової олії, а також овочеві котлети. Крім того, зірка любить готувати вегетаріанські страви за аюрведою, з великою кількістю спецій, що покращують травлення.

7. Що на десерт? Волочкова дозволяє собі горіхи, морозиво або заморожений йогурт.

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