Чим корисна чорна редька?

На жаль, чорна редька сьогодні не дуже популярна на домашньому столі: господині все більше норовлять готувати страви на швидку руку. А редьку треба почистити, натерти на тертці, у цей момент вона гостро пахнутиме, до сліз. Покласти з натертою морквою в емальований посуд, закрити кришкою і потрясти. Потім і олійки додати... Метушні багато, але овоч довголіття слід обов`язково повернути на наші столи! Адже редька — одна з якнайдавніших овочевих культур. Її обробляли в Давньому Єгипті, Вавілоні, Китаї. У Київській Русі редька користувалася великою популярністю і як овочева, і як лікарська рослина.Я знаю, що редьку дуже любила їсти дочка Петра I — Єлизавета. Можливо, тому вона була рум`яною, веселою красунею?

Багато мореплавців брали редьку з собою в мандри: вони знали, що гостропахнучий овоч врятує їх від різних хвороб.

У редьці багатющий вміст легкозасвоюваних солей калію. Вони допомагають виведенню з організму отруйних продуктів обміну разом з сечею. А наявність значної кількості клітковини сприяє посиленню перистальтики кишечника. Велика наявність фітонцидів робить редьку сильним природним засобом по оздоровленню кишкової мікрофлори.

Редьку цінують в багатьох країнах. Але особливо в Японії. Цей овоч обов`язковий на японському столі у будь-який час року. З редьки готують салати, перші і другі страви. При цьому японці переконані, що секрет їх довголіття криється саме в цьому овочі.

Редька корисна при діабеті, оскільки поповнює запаси організму мінеральними солями і вітамінами, а високий вміст інсуліну дає цукрознижувальний ефект.

Сік редьки має сечогінну, жовчогінну, ранозагоювальну, бактерицидну дію, покращує травлення і обмін речовин.

Компреси допомагають при подагрі, остеохондрозі.

Салат з цього овоча покращує апетит, активізує роботу жовчного міхура.

Особливо широко застосовується редька при бронхіті і при бронхітах з хронічним перебігом хвороби. Для цього редьку нарізують скибочками і посипають цукром. Сік, що виділяється, треба приймати дорослим по 1 столовій ложці 5-6 разів на день, а дітям — по 1 чайній ложці.

Редька протипоказана при виразці шлунку і дванадцятипалої кишки, гастриті, гострих запальних процесах в кишечнику, печінці, нирках, при вадах серця, стенокардії, інфаркті міокарду, миготливій аритмії і при вагітності.

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