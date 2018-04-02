Про що свідчать "описки" та "обмовки"?
Це фокуси несвідомого. Першим зрозумів, що це означає, творець теорії психоаналізу Зигмунд Фрейд...
Помиляємося буквою - і SMS набуває двозначність, поспіхом клацаємо мишкою - і mail йде не тому адресату... Сучасні технології прискорюють ритм, все частіше ставлячи нас в незручні ситуації. Про що говорять наші «ляпи»?
Нові технології, по ідеї, повинні полегшувати спілкування. Але саме через них ми все частіше потрапляємо в незручне становище. Новий вид комунікацій дозволяє діяти спонтанно і не передбачає попереднього обдумування того, що ми пишемо. І ми звикаємо не перечитувати повідомлення, перед тим як натиснути кнопку «відправити», вважаючи за краще діяти без зволікань. А в результаті зростає число описок, «випадковостей», помилок.
Електронна пошта, чати, нескінченний обмін повідомленнями - ми самозабутньо віддаємося цим заняттям практично в будь-який момент нашого життя. Можливість миттєвого контакту створює враження його легкості і простоти.
У нас більше немає цього проміжного етапу - ручки, паперу, ми більше не зобов`язані шанувати правила орфографії. Виникає враження свободи, ми не відчуваємо обмежень, і цей стан в якійсь мірі нагадує дитяче відчуття всемогутності.
Ми діємо імпульсивно, втрачаючи контроль над собою, несвідомо робимо те, чого свідомо хотіли б уникнути. В усному мовленні це були б застереження, а на листі з`являються помилки і описки.
У віртуальних засобах спілкування є ще одна приваблива властивість: ми відчуваємо себе розкутіше, здається, можна висловити все, що ми хочемо, не побоюючись наслідків. Адже людина, з якою ми спілкуємося, не поруч із нами.
Значить, нам не доведеться ні уточнювати, ні відшліфовувати те, що ми говоримо: не бачачи її реакції, ми можемо віддатися своїй уяві, зануритися у фантазії і вже не стежити за тим, куди це нас може завести.
Приховані бажання
Історія про закохану дівчину, так поспішала відповісти на довгождану пропозицію побачення, що у повторній SMS замість «через годину» виявилося написано «через член», показує, в яке скрутне становище нас можуть привести ці мимовільні помилки.
На противагу снам, що залишаються у сфері нашого інтимного життя, такі описки блискавично оголюють найпотаємніші думки і бажання, виставляють напоказ те, що ми більш-менш несвідомо намагалися заховати навіть від самих себе...
Електронні засоби зв`язку наче підштовхують нас до здійснення помилок: звикнувши у віртуальному просторі до того, що можемо бути анонімні і безкарні, ми мимоволі переносимо цю звичку в особисте спілкування, немов забуваючи про те, що ми авторизовані і нас можна пізнати.
Агресія у пошуках виходу
Незграбні вчинки оголюють і наші агресивні імпульси. Ми пліткує про знайомого по електронній пошті і «випадково» йому ж лист і відправляємо. Або ж погано кладемо телефонну трубку і голосно висловлюємо своє роздратування на людину на іншому кінці дроту...
Свідомість зобов`язує нас до жорсткої цензури, забороняючи виявляти негативні почуття у суспільному та особистому житті. Але несвідоме іноді бунтує, спонукаючи нас говорити начистоту поза нашою волею. Найчастіше це відбувається у важкі для нас моменти, коли ми не можемо впоратися зі своїми почуттями.
Чим важливіша для нас суть предмета, тим вище ризик раптового застереження, помилки, пов`язаної з ним. Чим більше ми намагаємося себе контролювати, тим активніше проявляється наше несвідоме. Ось чому такі осічки часто виникають в нашому робочому електронному листуванні, створюючи море незручності як раз там, де ми з усіх сил хочемо здатися бездоганними.
Нові технології нас провокують? Ні. І до їх появи наше несвідоме вело себе так само. Різниця лише в тому, що колись ми «не помічали», що той, кого ми лаємо, стоїть поруч з нами. Але з приходом нових засобів зв`язку ми стали інтенсивніше спілкуватися і, відповідно, більше помилятися. Наш сучасник, який забуває стерти в мобільному повідомлення від нової коханої, мало чим відрізняється від невірного чоловіка минулого століття, який забував любовні записки в кишені свого піджака.
Сила самовикриття
Вітаючи людину, ми, звичайно, говоримо лише про хороше, але, якщо у нас є давні образи, невирішені конфлікти, вони можуть несподівано прорватися в самий невідповідний момент. Так, помилка може бути всього лише помилкою, і якщо відносини хороші, одержувачу SMS нема чого турбуватися. А якщо подібне відбувається не перший раз, то можна замислитися: чи випадково це? І може бути, відверто поговорити один з одним.
Засновник психоаналізу Зигмунд Фрейд писав, що «за кожною невдалою дією стоїть успішна дія». Нові технології збільшують потенційну можливість таких промахів, але в той же час допомагають нам жити в злагоді з собою - вони виявляють ту правду, яку ми не помічаємо.
Ризик помилкових дій збільшують соціальні мережі, пропонуючи викладати різноманітну інформацію про себе. Так, нерідко на Facebook і «Однокласниках» старшокласники вивішують для друзів свої фото з вечірок і «забувають», що їх напевно побачать батьки. Нетверезі, нафарбовані, напівроздягнені ... і дорослі приходять в жах.
Підлітки немов скидають з себе той ідеальний образ зразкової дитини, який бажають бачити дорослі. З допомогою соціальних мереж вони мимоволі повідомляють батькам, що не можуть і не бажають бути досконалими. І заявляють про свою потребу в тому, щоб їх приймали такими, якими вони є.
Таємне, як відомо, завжди стає явним.
Якщо у нас є глибинне бажання опинитися викритим, неможливо довго носити його в собі. Почуття провини, яке воно викликає, з кожним днем стає все сильніше: мріяти про те, що таємне, не прийнято, непристойно. Це почуття можна інтерпретувати як спрагу покарання ... яке дійсно послідує чи ні. Але в будь-якому випадку ситуація з фантазійної стане реальною і зможе вирішитися.
Фокуси несвідомого
Помилки, описки, обмовки, втрачені речі - здається, таке з нами відбувається тільки тому, що ми втомлюємося, стаємо неуважними.
Першим зрозумів, що це не так, творець теорії психоаналізу Зигмунд Фрейд. Він довів, що так проявляються наші несвідомі наміри, за якими стоїть бажання звільнитися від почуття провини, докорів совісті або страху.
«Вам, звичайно, здасться неймовірним, що в тому, що ми втрачаємо, ми часто сприймаємо як прикру випадковість, бере участь якийсь наш намір, - писав Фрейд. - Але можна навести безліч спостережень на кшталт такого. Молодий чоловік втратив дорогий для нього олівець. За день до цього він отримав лист від шурина, яке закінчувалося словами: «У мене немає бажання потурати твоїй легковажності і ліні». Олівець був подарунком цього шурина. Без такого збігу ми, звичайно, не могли б стверджувати, що у втраті олівця бере участь намір позбутися від цієї речі. Аналогічні випадки дуже часті. Втрачаються предмети, коли посваришся з тим, хто їх дав і про кого неприємно згадувати, або коли самі речі перестають подобатися і ти шукаєш привід замінити їх іншими, кращими».