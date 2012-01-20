Від депресії врятують волоські горіхи, мигдаль, фундук

Експерименти на людях і мишах показали, що регулярне вживання продуктів з ресвератролом захистить мозок від когнітивних розладів в старості і врятують від депресії, — передає Natural News.

Рекордсменами за вмістом ресвератрола є волоські горіхи, мигдаль, фундук, а також виноград і, відповідно, вино.

У першому дослідженні, яке провели іспанські фахівці з Університету Барселони, взяли участь пацієнти з важким розладом обміну речовин – метаболічним синдромом. Їх розділили на дві групи. Учасники першої – контрольної, харчувалися як завжди. Раціон другої групи доповнили горіхами. Опісля дванадцяти тижнів виявилось, що у добровольців з другої групи не тільки зменшилася в організмі кількість вогнищ запалення, але і значно покращав настрій. Такий оздоровлюючий ефект учені приписали великій кількості рослинних поліфенолів в горіхах.

Другий експеримент з ресвератролом провели на мишах. З`ясувалося, що ця речовина допомагає відновити експресію гена Sirt1, який відповідає за роботу мітохондрій нейронів, що в перспективі проводить омолоджуючу дію на всю нервову систему і головний мозок зокрема.

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