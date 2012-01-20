В Угорщині у ДТП постраждали шестеро українців
17:06, 20 січня 2012Зарубіжні новини
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Тяжкі тілесні ушкодження
Вчора о 17.50 на автошляху в Угорщині у напрямку міста Мішкольц сталася ДТП за участю українського мікроавтобуса, внаслідок якої шестеро українців отримали тяжкі тілесні ушкодження.
На цей час українці перебувають у лікарнях міст Мішкольц та Боршод-Абауй-Земплін, де їм надається медична допомога, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.
На даний час Генеральне консульство України в Ніредьгазі вживає заходів з метою отримання додаткових відомостей про постраждалих та інформування родичів.
Зазначена справа перебуває на особливому контролі в Генеральному консульстві України в Ніредьгазі та в Департаменті консульської служби МЗС України.
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