Шипшина зміцнює серце
09:07, 23 січня 2012Зарубіжні новини
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Знижує тиск і вагу, чистить кров
Шипшина може бути використана для профілактики серцево-судинних захворювань, довели учені з Університету Лунд.
В ході експерименту, який продовжувався протягом 6 тижнів, огрядні добровольці щодня пили напій, в якому містилося 40 г стовченої шипшини. В цей час лікарі контролювали у них тиск, чутливість до інсуліну, вагу, склад крові. По закінченню експерименту тиск у всіх учасників знизився, в середньому, на 3,4%, рівень холестерину – на 5-6%. В результаті ризик розвитку хвороб серця у них знизився на 17%.
Учені вважають, що позитивна дія шипшини пояснюється високим вмістом вітаміну С, який має протизапальний ефект.
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