Шипшина зміцнює серце

Шипшина може бути використана для профілактики серцево-судинних захворювань, довели учені з Університету Лунд.

В ході експерименту, який продовжувався протягом 6 тижнів, огрядні добровольці щодня пили напій, в якому містилося 40 г стовченої шипшини. В цей час лікарі контролювали у них тиск, чутливість до інсуліну, вагу, склад крові. По закінченню експерименту тиск у всіх учасників знизився, в середньому, на 3,4%, рівень холестерину – на 5-6%. В результаті ризик розвитку хвороб серця у них знизився на 17%.

Учені вважають, що позитивна дія шипшини пояснюється високим вмістом вітаміну С, який має протизапальний ефект.

likar.info