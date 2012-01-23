Чим небезпечне офісне повітря?

Американські учені з Національного інституту санітарного стану навколишнього середовища вперше довели, що робота в офісі впливає на здоров`я. Відповідне дослідження було опубліковане в журналі про навколишнє середовище Environmental Science & Technology. Учені досліджували повітря в офісах і прийшли до висновку, що воно представляє головну небезпеку для людей.

М`які килимові покриття, меблі, фарба і інші офісні предмети виділяють поліфторовані сполуки, які потім проникають в кров офісних працівників.Зокрема, у 31-го працівника офісів Бостона був виявлений в крові високий рівень флюорополімеру. Потім учені досліджували повітря в їх офісах і будинках.

З`ясувалося, що офісне повітря містить флюорополімерів в 3-5 разів більше, ніж домашнє. Хімікат в крові здатний розкладатися в перфторокаприлову кислоту, яка представляє серйозну загрозу для здоров`я. Кислота викликає утворення ракових клітин і здатна викликати вроджену потворність у дітей. Учені відзначають, що більше всього ризикують люди, що працюють в нових офісах, там, де меблі і інтер`єр сучасніші.

newsland.ru